Можно ли оформить через «Цифровой нотариат» завезенное из-за рубежа авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков сообщил, какие нотариальные услуги можно будет получить в режиме онлайн через «Цифровой нотариат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если авто находится на территории Казахстана, никаких вопросов нет. Находясь в другой стране, вы можете оформить доверенность на машину через «Цифровой нотариат». Если авто находится в другой стране, соответственно оформляется в той стране. Внутри Казахстана посредством звонка в режиме онлайн можно оформить доверенность. Ее можно даже не распечатывать. Можете показать через приложение eGov mobile», - сказал вице-министр Бекболат Молдабеков на брифинге в СЦК.

Также спикер рассказал о том, какие нотариальные услуги можно будет получить в онлайн-режиме через «Цифровой нотариат».

«Есть процедуры, при которых требуется разрешение одного из супругов. Например, если вы покупаете машину или дом, вам необходимо нотариально заверенное согласие вашего супруга. После «Цифрового нотариата» данную услугу тоже можно будет получать в онлайн-режиме», - добавил Бекболат Молдабеков.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцы теперь могут оформить доверенности через eGov Mobile. Проект в пилотном режиме реализовало Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Министр юстиции Азамат Ескараев разъяснил, не останутся ли нотариусы без работы и не упадет ли их доходность.



