Может ли повыситься стоимость интернета для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга, где обсуждались вопросы демонополизации телекоммуникационного рынка, члены общественного совета и эксперты высказались касательно того, может ли повыситься стоимость интернета для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне кажется, что как минимум не подешевеет. С одной стороны растет себестоимость, с другой стороны рост себестоимости ограничивается платежеспособностью населения. Поэтому четких прогнозов дать не могу», - отметил председатель Международной ассоциации кабельных операторов «Азия» Антон Шин.

По словам руководителя некоммерческой организации «Integrity ASTANA» Жаната Нургалиева, прямых предпосылок для повышения тарифов нет.

«За счет роста клиентской базы и абонентской платы операторы покрывают спектр всех издержек. То, что по курсу тенге у нас происходит, за счет влияния каких-то санкций в текущей ситуации, Национальный банк совместно с Правительством должен все коррелировать. Мы должны уже не смотреть на рубль, а больше ориентироваться на доллар. Понятно, что Россия многое экспортирует в Казахстан и в целях поддержки отечественных производителей мы где-то должны смотреть», - пояснил Жанат Нургалиев.