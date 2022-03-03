Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Может ли повыситься стоимость интернета для казахстанцев

    3 Марта 2022, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга, где обсуждались вопросы демонополизации телекоммуникационного рынка, члены общественного совета и эксперты высказались касательно того, может ли повыситься стоимость интернета для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мне кажется, что как минимум не подешевеет. С одной стороны растет себестоимость, с другой стороны рост себестоимости ограничивается платежеспособностью населения. Поэтому четких прогнозов дать не могу», - отметил председатель Международной ассоциации кабельных операторов «Азия» Антон Шин.

    По словам руководителя некоммерческой организации «Integrity ASTANA» Жаната Нургалиева, прямых предпосылок для повышения тарифов нет.

    «За счет роста клиентской базы и абонентской платы операторы покрывают спектр всех издержек. То, что по курсу тенге у нас происходит, за счет влияния каких-то санкций в текущей ситуации, Национальный банк совместно с Правительством должен все коррелировать. Мы должны уже не смотреть на рубль, а больше ориентироваться на доллар. Понятно, что Россия многое экспортирует в Казахстан и в целях поддержки отечественных производителей мы где-то должны смотреть», - пояснил Жанат Нургалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    ТikTok и ЮНИСЕФ помогут казахстанцам поддерживать свое цифровое благополучие
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам