Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Может ли новый состав Мажилиса быть распущен раньше срока – мнение Ерлана Кошанова

    29 Марта 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Может ли Мажилис VIII созыва быть распущен раньше срока? На этот вопрос ответил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По моему мнению, мы должны отработать свой пятилетний срок, так принято по нашему законодательству, Конституции. Мы готовы отработать этот срок в полном объеме», - сказал Ерлан Кошанов.

    Он также добавил, что депутаты только приступили к работе и не успели еще ничего их дискредитирующего сделать.

    Напомним, 27 марта Президент Казахстана подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва. В ходе заседания сессии Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Ерлан Кошанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава Нацбанка прокомментировал предложение мажилисмена по изменению условий жилищных госпрограмм
    Отзовут ли мандат депутата Жигули Дайрабаева после скандала вокруг его сыновей
    Статус маслихатов хотят повысить в Казахстане
    Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин в эфире Jibek Joly разъяснил принятые нормы закона
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров