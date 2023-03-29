Может ли новый состав Мажилиса быть распущен раньше срока – мнение Ерлана Кошанова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Может ли Мажилис VIII созыва быть распущен раньше срока? На этот вопрос ответил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему мнению, мы должны отработать свой пятилетний срок, так принято по нашему законодательству, Конституции. Мы готовы отработать этот срок в полном объеме», - сказал Ерлан Кошанов.

Он также добавил, что депутаты только приступили к работе и не успели еще ничего их дискредитирующего сделать.

Напомним, 27 марта Президент Казахстана подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва. В ходе заседания сессии Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.



