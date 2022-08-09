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    • Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта

    9 Августа 2022 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До июня текущего года курс тенге складывался более-менее рыночно. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Чеботарев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    «До июня текущего года тенге вел себя более-менее рыночно, как вел себя последние два- два с половиной года, реально отзываясь на внешние факторы. Основываясь на них можно было сказать, как он себя будет вести и почему. Сейчас, начиная с конца мая-начало июня, он себя ведет абсолютно нерыночно, не отзываясь на внешние факторы. Мы видим падение цены на нефть более чем на 10% за неделю, но тенге не то чтобы не слабеет, а даже немного крепнет», - сказал Андрей Чеботарев.

    Эксперт также прокомментировал слухи о том, что к осени курс доллара может взлететь до более 500 тенге.

    «Такие слухи ходят регулярно, если Нацбанк продолжит придерживаться политики свободно плавающего курса, то может быть все-что угодно. Опять же, пока складывается непредсказуемая геополитическая ситуация, каких-то конкретных прогнозов не может быть, потому что в любой момент может случиться все. Ведь могут быть приняты новые санкции против России, которые могут повлиять на нас. Это могут быть глобальные санкции касательно российской нефти, которая затронет и КТК, например. То есть, в такой ситуации может быть все-что угодно», - отметил Андрей Чеботарев.

    Фото:aikyn.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Экономика #Тенге
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