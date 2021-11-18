Может ли Казахстан обеспечить себя собственным продовольствием – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане есть все возможности для обеспечения населения страны отечественным продовольствием. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства, является обеспечение населения продовольственными товарами казахстанского производства, в первую очередь мясом птицы, рыбой, колбасами, творогом и сыром, яблоками и сахаром. Для этого в рамках недавно принятых национальных проектов планируется реализовать более 930 инвестиционных проектов до конца 2025 года. Он предусматривает ввод в эксплуатацию более 150 молочно-товарных ферм. Будет построено 19 крупных птицефабрик. Из них 9 мясоперерабатывающих заводов», - сказал министр.

По его словам, на реализацию данных проектов будет привлечено 4,5 трлн тенге.

«А в рассматриваемом 3-летнем бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 235 млрд тенге. Эти средства предусмотрены для инвестиционных субсидий и субсидий на снижение кредитных и лизинговых платежей. В целом мы считаем, что в Казахстане есть все возможности сделать производимые продовольственные товары доступными для населения страны», - заключил министр.