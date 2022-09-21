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    Мой главный заплыв еще впереди – Дмитрий Баланин

    21 Сентября 2022, 22:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал о завершении карьеры. Спортсмен поблагодарил всех тренеров, друзей, болельщиков, а также поделился планами на будущее, передает МИА «Казинформ».

    «За долгие годы тренировок я понял, что упорный труд всегда вознаграждается, а мечта приближается с каждым новым тренировочным днем. Помните об этом, когда вам будет лень идти на тренировку или вы не будете верить в себя. Все это не зря», - говорит чемпион.

    Также Дмитрий благодарит за поддержку свою семью, всех тренеров, которые вкладывали свои знания и опыт в его становление как спортсмена, друзей и любящую супругу, которая поддерживала его в самые трудные моменты.

    «Спасибо вам всем за то, что верили в меня, болели за меня. Мы вместе с вами переживали и победы, и поражения, радовались покорению новых вершин», - поблагодарил спортсмен казахстанцев.

    Также Дмитрий поделился своими планами на будущее.

    «Я по-прежнему вдохновлен. Начинается новый этап в моей жизни. В голове у меня много крутых проектов, которые мы в скором времени реализуем, поэтому следите. Мы будем и дальше работать на развитие казахстанского спорта, на развитие молодого поколения, на воспитание новых Олимпийских чемпионов. Я уверен, что мой самый главный заплыв еще впереди!» - поделился планами Дмитрий Баландин.

    Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру в 27 лет.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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