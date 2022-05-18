Мотоциклы Ural начнут собирать в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области прошла встреча с руководством российской компании Ural Motorcycles. В регионе будут собирать мотоциклы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин сообщил нашему агентству о том, что компания уже открыла представительство в области, назначен руководитель.

«Мы встретились с руководством Ural Motorcycles. Они планируют наладить у нас сборку мотоциклов – до 1 тыс. единиц в год. Пока будут размещаться на базе «Казтехмаша», но параллельно ищут резервную площадку. Рассматривают завод имени Кирова и свободные помещения. Предложили им свободный участок в 160 га на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar» и соответствующие преференции. Компания рассматривает наши промышленные предприятия для локализации производства. На первоначальном этапе планируют создать 25-30 рабочих мест. Будут набирать местных специалистов», - проинформировал Д. Амрин.

Он добавил, что управление совместно с АО НК «КазахИнвест», СЭЗ и Центром обслуживания инвесторов готовы сопровождать инвестпроекты в формате «от идеи до выпуска продукции».

В конце апреля появилась информация о том, что производитель мотоциклов намерен организовать производство в Петропавловске. Тогда в областном акимате отмечали, что предприниматели в госорганы не обращались. О запуске в Казахстане производства российского мотоцикла «Урал» ранее сообщал заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.



