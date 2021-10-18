Мотоциклист погиб при столкновении с легковым авто в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мотоциклист погиб при столкновении с легковым автомобилем в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

«17 октября текущего года в 16:54 водитель, управляя автомашиной марки «Daewoo Nexıa», следуя по проспекту Абылай хана, на пересечении улицы Жансугурова допустил столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП от полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте», - проинформировали в департаменте полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.

Департамент полиции предупреждает водителей быть внимательными во время движения и соблюдать требования правил дорожного движения.