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    Мотоциклист погиб после столкновения с КамАЗом в Атырау

    29 Января 2023, 22:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в пригородном поселке Еркинкала, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    «Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января около 18:30 в пригородном поселке Еркинкала. Столкнулись мотоцикл и автомобиль «КамАЗ», перевозивший ракушеблоки. В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте дорожного происшествия»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    В настоящее время по данному факту проводится сбор соответствующих документов.

    Как ранее сообщалось, накануне смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Атырауская область ДТП Происшествия
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