Мотоциклист погиб после столкновения с КамАЗом в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в пригородном поселке Еркинкала, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января около 18:30 в пригородном поселке Еркинкала. Столкнулись мотоцикл и автомобиль «КамАЗ», перевозивший ракушеблоки. В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте дорожного происшествия»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

В настоящее время по данному факту проводится сбор соответствующих документов.

Как ранее сообщалось, накануне смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань.



