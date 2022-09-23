Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Мост через реку Илек в Актюбинской области откроют 24 сентября

    23 Сентября 2022, 21:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мост через реку Илек в жилом массиве Заречный откроют 24 сентября. Текущий ремонт моста был завершён досрочно, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня аким области Ералы Тугжанов проинспектировал качество проводимых работ по ямочному ремонту на мосту через реку Илек в жилом массиве Заречный.

    По поручению главы региона с 22 сентября мост, дорожное полотно которого вызывало нарекания у населения, был закрыт на текущий ремонт.

    Руководство региона держало данный вопрос на особом контроле.

    В течение двух дней подрядная организация работала в круглосуточном режиме, были привлечены специализированная техника и необходимое количество дорожников.

    Ознакомившись с ходом ремонтных работ, проводимых на путепроводе, аким области поручил подрядчику до утра полностью завершить работы, расчистить мост и 24 сентября запустить движение автотранспортных средств.

    Добавим, летом следующего года данный путепровод, протяжённостью 200 метров, будет полностью отремонтирован подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая