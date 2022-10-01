Мошенников осудили за «проверки» предпринимателей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лжепроверяющие пожарной безопасности субъектов малого предпринимательства осуждены в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

В Наурызбайском районном суде г.Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении трех лиц, признанных виновными в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц неоднократно. (ст.190 ч.3 п.4 УК)

Судом установлено, что мошенники по предварительному сговору в период с января по февраль 2022 года, не имея права на проверку субъектов малого предпринимательства, без законных на то оснований, составляли акты технической безопасности, подписывали договоры, при этом обманным путем получали деньги от частных предпринимателей в пределах суммы от 6000 – 31 800 тенге, чем причинили имущественный вред предпринимателям на общую сумму 344 тыс. тенге.

Таким образом, подсудимые совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц неоднократно.

Вина подсудимых доказана показаниями самих подсудимых, потерпевших, свидетелей и другими материалами уголовного дела.

Смягчающим вину и ответственность обстоятельствами суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, возмещение ущерба 19 потерпевшим. Отягчающих ответственность обстоятельств в действиях подсудимых судом не установлено.

Приговором суда они признаны виновными, им назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

При этом по двум эпизодам – оправданы за отсутствием состава преступления, по 19 эпизодам – дела прекращены в связи с возмещением ущерба и примирением сторон, осуждены по 3 эпизодам.

С осужденных в Фонд потерпевших взыскано по 61 260 тенге с каждого, а также в пользу потерпевшей Р. 13 400 тенге.

Санкция части 3 статьи 190 УК предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы от 3 до 7 лет.

«С учетом смягчающих вину обстоятельств и отсутствием отягчающих ответственность обстоятельств, наказание не может превышать при совершении тяжкого преступления двух третей, то есть не более 4 лет 8 месяцев (ст.55 ч.2 УК), поэтому судом назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы», - говорится в сообщении Наурызбайского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.