Мошенники вымогали деньги у жителей Астаны, обещая в подарок автомобиль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«Сотрудники отдела криминальной полиции УП Сарыаркинского района задержали двух злоумышленников в возрасте 23 и 24 лет. Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, они представлялись сотрудниками бутика, обзванивали клиентов и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Для получения приза они просили внести определенную сумму в качестве взноса за оформление и за техосмотр», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 млн тенге. Злоумышленников подозревают по 16 фактам совершения интернет-мошенничеств. Они находятся под стражей. Проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК.



