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      Костанайская область

    Мошенники сняли 10 млн тенге с депозита костанайки

    19 Октября 2022, 22:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области жертвой аферистов стала сельчанка, у которой с депозита сняли 10 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мошенники проводят различные транзакции, а владельцы банковских счетов даже не подозревают об этом. Благодаря оперативному реагированию костанайского полицейского, злоумышленникам не удалось довести дело до логического завершения.

    Попалась на удочку преступников жительница поселка Заречный Костанайского района, которая по инструкции лжесотрудников банка скачала мобильное приложение, в результате чего лишилась 10 млн тенге.

    «Мне сказали, что мошенники хотят снять деньги с моего депозита и мне необходимо обновить приложение. Я даже не подозревала, что таким образом они получили доступ к моему телефону. Когда обнаружила пропажу денег с депозита, сразу же обратилась в полицию», - сообщила 60-летняя пострадавшая.

    В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что деньги были переведены на счет другого банка, после - на чужие карты. Владельцами банковских счетов оказались жители двух регионов страны. Благодаря оперативному вмешательству и комплексу мер полицейских и сотрудников банка обналичить денежные средства в полном объеме аферистам не удалось.

    Со счета жителя столицы деньги мошенники все же успели снять, сама же карточка астанчанином долгое время не использовалась. Жительница Усть-Каменогорска, на чье имя и была переведена остальная сумма, вернула деньги сразу же, как узнала о том, что стала «посредником».

    Еще одна жительница поселка Заречный обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который обманул ее.

    На сайте ОLХ 18-летняя девушка разместила объявление о продаже вещей. Откликнулся потенциальный покупатель, попросивший пройти по ссылке, которую он отправил на WhatsApp. Перейдя по ней и заполнив анкетные данные, сама того не подозревая, девушка лишилась денежных средств. Сумма ущерба составила более 20 тысяч тенге. Когда она поняла, что ее обманули и со счета сняли деньги, сразу же обратилась в полицию.

    «Мы незамедлительно установили владельца банковского счета и совместно с банковскими сотрудниками приняли все необходимые меры. Мужчина, которому принадлежала банковская карта, проживает в Туркестанской области. Так как у него на телефоне не было установлено приложение банка, он даже не знал о поступлении этих денег. Всю сумму он вернул», - пояснил старший следователь отдела полиции Костанайского района Алишер Кушекбаев.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Мошенничество
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