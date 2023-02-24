Мошенника-ремонтника осудили на 4 года в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приговором районного суда №2 Есильского района города Астаны мужчина осужден за совершение мошенничества к 4 годам лишения свободы. Он нанимался на выполнение ремонта квартир, потерпевшие до начала работ перечисляли аванс на карту Каспий банка третьим лицам, после чего «ремонтник» исчезал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда удовлетворены в полном объеме.

«Н. находил потерпевших по объявлению для осуществления ремонта квартир в г.Астане, производил замеры и сообщал потерпевшим цену ремонта квартир. Потерпевшие перечисляли деньги за ремонт квартир и покупку материалов на карту Каспий банка, предоставленного осужденным, третьим лицам. В результате преступных действий осужденного причинен материальный ущерб 5 потерпевшим на общую сумму более 5,8 млн тенге», - говорится в сообщении пресс-службы суда г.Астаны.

В апелляционной жалобе осужденный просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Так как Н. был ранее судим за мошенничество, судебная коллегия оставила приговор без изменения.