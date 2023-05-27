Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Мошенник выманил 5 миллионов тенге у пенсионеров в Актюбинской области

    27 Мая 2023, 01:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 18-летний житель города Актау был задержан за мошенничество, в результате которого пятеро пенсионеров в возрасте от 83 до 90 лет потеряли свои накопления в размере более пяти миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Согласно сообщению полиции, молодой человек убедил жертв позвонить ему в связи с аварией и получить от него помощь в решении проблемы. Он сообщил, что необходимо их содействие в решении данного вопроса. В итоге пожилые люди лишились всех своих накоплений.

    Общий ущерб составил более 5 миллионов тенге.

    «В ходе оперативно-следственных мероприятий установлен и задержан 18-летний житель Актау. Проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество в крупном размере в отношении двух и более лиц», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Актюбинская область МВД РК Мошенничество Пенсия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в области Абай: 70 сотрудников полиции охраняют имущество эвакуированного населения
    Девочка выпала с девятого этажа в Астане
    Пожар в области Абай: установлены личности пяти погибших
    Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину спасли в Атырау
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана