Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Мошенник продавал в Интернете несуществующий сахар

    1 Августа 2022 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай сообщил о ряде преступлений, совершенных посредством Интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В областях продолжается работа по раскрытию кибермошенничеств, совершаемых в местах лишения свободы. Так, во время проведения ОПМ оперативниками подразделения по борьбе с киберпрестуностью Карагандинской области совместно с коллегами из Комитета по уголовно-исполнительной системы МВД пресечена деятельность преступника, совершившего ряд интернет-мошенничеств», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в МВД.

    Установлено, что осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии Алматинской области за мошенничество, совершал интернет-мошеничества, а именно при помощи мобильного гаджета в социальной сети находил страницы пользователей, занимающихся реализацией товаров и услуг, входил в доверие, включался в мессенжер-чаты, далее представлялся их знакомым, коллегой, просил перечислить денежные средства в долг.

    По словам спикера, известно о свыше 30 потерпевших, проживающих в различных регионах Казахстана (Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Кызылординской областях). Мероприятия по установлению потерпевших продолжаются.

    «Также, сотрудниками криминальной полиции департамента полиции города Алматы задержан интернет-мошенник, который воспользовавшись ситуацией с дефицитом сахара в стране, на сайте Оlx.kz разместил ложное объявление о продаже сахара по низким ценам оптом и в розницу. Преступник, получив предоплату, исчезал. Установлено 15 эпизодов. Задержанный водворен под стражу», - добавил Ж. Суюнбай.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Интернет #Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лжеадвокат задержан в Таразе
    Лжесотрудников ЧС осудят в Алматы за вымогательство
    Существует четыре вида финансовых пирамид - АФМ
    Аферистка обманула на 1,5 млн тенге жителя Туркестанской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы