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    Мошенник оформил онлайн-кредиты на 97 человек в Атырау

    20 Мая 2022, 22:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мошенник незаконно оформил онлайн-кредиты на 97 ничего не подозревавших об этом человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя прокурора Атырауской области Абзала Гилима, в последнее время увеличилось количество микрофинансовых организаций, занимающихся онлайн-кредитованием. Получить кредит в таких организациях можно быстро и просто.

    «Этим мошенники и пользуются в своих целях, оформляя онлайн-кредиты от микрофинансовых организаций на людей, которые ничего об этом не подозревают. О том, что за ними числится кредит, потерпевшие узнают при блокировке их банковских счетов или при поступлении звонков от судебных приставов», - говорит заместитель прокурора области Абзал Гилим.

    Абзал Гилим привёл пример. Житель Атырау незаконно оформлял онлайн-кредиты от микрофинансовых организаций, используя персональные данные посторонних лиц. В настоящее время известно о 97 жителях региона, пострадавших от действий мошенника. Сейчас уголовное дело по этому факту рассматривается в суде.

    Прокуратура области рекомендует гражданам быть осторожными и не сообщать незнакомым людям свои персональные данные, в первую очередь ИИН и номера удостоверений личности. Не публиковать реквизиты платежных карт в социальных сетях, не вводить данные своих банковских карт на сомнительных интернет-ресурсах. В случае выявления фактов интернет-мошенничества гражданам необходимо обратиться в правоохранительные органы», - предупредил Абзал Гилим.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Банки Атырауская область МВД РК Регионы Общество Мошенничество
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