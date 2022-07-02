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    Мошенник обманул жителей Усть-Каменогорска на 17,5 млн тенге

    2 Июля 2022, 04:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 17,5 млн тенге обманул мужчина жителей Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    B Усть-Каменогорске сотрудники полиции задержали 25-летнего уроженца Катон-Карагайского района, обещавшего оказать посреднические услуги в «оформлении ипотеки». Таким образом он обманул пятерых жителей областного центра. Общая сумма ущерба составляет 17,5 млн тенге. Мошеннические действия мужчина проводил по определенной схеме, сначала он втирался в доверие к гражданам, а далее просил внести предоплату. После получения денежных средств блокировал номера потерпевших.

    В ходе расследования сотрудниками ОКП Ульбинского ОП У города Усть-Каменогорска было установлено, что он никакого отношения к сфере недвижимости не имеет, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК, также выясняется причастность задержанного к другим подобным правонарушениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Усть-Каменогорск
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