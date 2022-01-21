Мошенница выманила украшения на миллион тенге у жительницы Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аферистка выманила украшения на миллион тенге у жительницы Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Абайского района обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее факте мошенничества. По ее словам, с целью продать свои золотые украшения она пошла на рынок, где встретила женщину, которая обещала ей продать все золото за 10 дней. Поверив ей на слово, горожанка доверила незнакомке свои золотые украшения на общую сумму 1,1 млн тенге.

Спустя некоторое время женщина перестала отвечать на звонки.

По обращению сотрудниками полиции был проведен ряд оперативных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения присвоившей золотые изделия гражданки. Стражами порядка были допрошены продавцы на рынке, проверены камеры видеонаблюдения. В результате проведенных работ полицейские задержали гражданку. Ей оказалась 41-летняя жительница города. Следствием установлено, что она продала все золотые изделия.

По факту проводится досубедное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».



