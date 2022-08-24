Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Мощное землетрясение произошло на западе Индонезии

    24 Августа 2022, 07:38

    ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Бенгкулу в Западной Индонезии, при этом оно не обладало достаточным потенциалом для того, чтобы вызвать цунами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Как отметило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии , землетрясение произошло в 21:31 по джакартскому времени. Эпицентр располагался в 64 км к юго-западу от района Каур. Гипоцентр залегал на глубине 12 км под морским дном.

    Землетрясение не обладало потенциалом для того, чтобы вызвать цунами, отметили в агентстве.

    Фото: www.aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Индонезия Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение произошло в 305 км от Алматы
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге