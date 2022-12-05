Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Морозы сохранятся на большей части РК 6-8 декабря

    5 Декабря 2022, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная погода, преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге - гололед.

    Резких изменений в температурном фоне не ожидается. Ночью 6 декабря в Карагандинской, 7-8 декабря в Восточно-Казахстанской областях прогнозируются морозы до 35 градусов.
    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
    Постепенное ослабление морозов ожидается в Казахстане
    Занятия в школах перевели на дистанционный формат в Астане и нескольких регионах
    Неблагоприятные метеоусловия 7 декабря ожидаются в 13 городах Казахстана
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров