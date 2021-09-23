Мораторий на проверки бизнеса будет продолжаться - глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что отмены моратория на проверки бизнеса не ожидается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее с критикой на предложение Минфина об отмене моратория на проверки бизнеса выступили ряд депутатов. Как в ведомстве реагируют на критику со стороны депутатов?», - спросили министра финансов во время брифинга в Правительстве.

«Министерство финансов любую критику воспринимает нормально, и мы всегда готовы к диалогу, но здесь хотелось бы пояснить, что речь не идет об отмене моратория. Мораторий будет продолжаться в соответствии с указом Президента до января 2023 года. Министерством финансов поднимался вопрос только в части привлечения к ответственности недобросовестных предпринимателей», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе брифинга Правительства.

«Приведу несколько примеров: в прошлом году от граждан поступило более 19 тысяч жалоб о невыдаче чека при торговых операциях. Другой пример: мы в системе видим, что 50 процентов предпринимателей, которые используют онлайн контрольно-кассовые машины нерегулярно пробивают чеки. К сожалению, на сегодня у Комитета государственных доходов нет механизма реагирования по таким фактам нарушений. В этой связи нами сейчас прорабатывается алгоритм налогового контроля в отношении недобросовестных налогоплательщиков, которые не пробивают чеки», - пояснил министр.

При этом глава Минфина прокомментировал, что мораторий будет продолжаться в соответствии с указом Президента.

«В отношении недобросовестных предпринимателей, которые нерегулярно используют чеки и нарушают закон, мы вырабатываем меры налогового реагирования. Соответствующие меры мы предложим бизнес-сообществам и обсудим с ними. Безусловно, мы любые решения относительно регулирования бизнеса выставляем на общественные слушания. По этому вопросу обязательно будут общественные слушания, будем работать также с депутатским корпусом», - заявил Ерулан Жамаубаев.