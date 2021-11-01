Морально-психологический климат оценили в госорганах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике в Северо-Казахстанской области обсудили итоги анализа морально-психологического климата в коллективах госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по делам государственной службы, секретариат Совета по этике проводил анонимный опрос. Цель его - выяснить морально-психологический климат в коллективах, уровень удовлетворенности этикой руководителя, необоснованные переработки и привлечение к сверхурочной работе.

Анкетирование провели в 20 государственных органах, где трудятся около одной тысячи человек. В департаменте отметили, что в целом результаты опроса положительные, но есть отдельные случаи неблагоприятного психологического климата в коллективах.

«Служащие некоторых государственных органов - администратор судов по СКО, департамент государственных доходов, аппарат акима района М. Жумабаева - отметили, что не всегда руководитель способствует созданию в коллективе исключительно деловых взаимоотношений, слабое доверие к руководителю, что руководителем не отмечаются достижения профессионального развития служащих. Служащие Айыртауского и районы Шал акына, акимата города Петропавловска и управления образования указали, что непосредственный руководитель обязывает выходить на работу в праздничные и выходные дни и эти факты не утверждаются актами работодателей. Служащие этих районов отметили, что имеются факты поручения руководителем государственного органа своих личных дел», - рассказали в департаменте.

В управлении образования сотрудники сообщили о задержках на работе по инициативе руководства.

Выяснилось, что сотрудники акиматов района Шал акына, города Петропавловска, Айыртауского и Уалихановского районов, управления образования, департамента юстиции, внутреннего государственного аудита, управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, управления финансов не знали о возможности работы по гибкому графику рабочего дня.

«Служащие этих госучереждений указали в качестве основной причины переработок неравномерную нагрузку на сотрудников. Это свидетельствуют об отстранённости руководителей госорганов в вопросах защиты трудовых прав госслужащих. С целью исключения подобных фактов госорганам следует провести анализ на предмет соответствия распределения нагрузки в соответствии с должностной инструкцией и провести на местах опрос по внедрению режима гибкого рабочего графика», - добавили в департаменте по делам государственной службы.