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    Монополист вернул свыше 300 млн тенге жителям Темиртау

    10 Марта 2023, 10:20

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура города Темиртау провела анализ в сфере теплоснабжения за период с 2022 по 2023 год, в ходе которого выявила нарушения со стороны ТОО ««Окжетпес-Т», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе анализа установлено, что с началом этого отопительного сезона ТОО «Окжетпес-Т» проводились ремонтные работы на сетях ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», что приводило к частым нарушениям температурного режима в домах горожан.

    Соответственно в таких случаях должен производиться перерасчет стоимости услуг за подачу тепла, однако монополистом это не сделано.

    «По акту надзора прокуратуры предприятием пересчитаны начисления за пользование теплоснабжением 120 тысяч жителей на сумму более 300 млн тенге для (118 362 физических лиц и 1329 субъектов бизнеса)», - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Другие государственные органы Отопительный сезон
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