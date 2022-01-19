Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Монополист оштрафован на 10,5 миллионов тенге в Туркестанской области

    19 Января 2022, 16:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области в ходе анализа выявлен субъект, который осуществлял услугу в сфере подъездных путей, передает МИА «Казинформ».

    Установлено, что ТОО «Отырар-НАН», имея на своем балансе железнодорожные подъездные пути, осуществляло услуги по предоставлению подъездных путей контрагентам при отсутствии других конкурентных подъездных путей.

    За услугу ТОО «Отырар-НАН» взимало плату от потребителей по самостоятельной утвержденной цене.

    При этом, как известно, услуги по предоставлению подъездного пути при отсутствии конкурентного подъездного пути отнесены к сферам естественных монополий, на которых распространяется государственное регулирование.

    Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» обязывает лиц, осуществляющих деятельность, отнесенной к сферам естественных монополий, включиться в Государственный регистр субъектов естественных монополий в течение 15 календарных дней с момента осуществление данной деятельности.

    В случае выявления таких фактов уполномоченным органом возбуждается административное производство по части 3 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», где санкцией предусматривается административный штраф в размере 100 процентов от дохода.

    Департамент действовал в рамках вышеуказанных норм законодательств, что привело к привлечению ТОО «Отырар-НАН» к административному взысканию на сумму 10 569 642,84 тенге.

    Постановление департамента не вступило в законную силу и сторона вправе подать жалобу в вышестоящие органы или суд.

    Также в целях дальнейшего контроля и регулирования деятельности субъекта департаментом в адрес ТОО «Отырар-НАН» внесено предписание о необходимости включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий, которое исполнено субъектом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штраф в 20 МРП или арест до 10 суток будет грозить за распространение ложной информации в РК
    На сумму более 20 млн тенге оштрафовали ГКП «Қуатжылуорталык-3» в Шымкенте
    Нарушителя за розжиг костра в Иле-Алатауском нацпарке оштрафовали на более чем 1 млн тенге
    Air Astana планирует обжаловать судебный акт по поводу штрафа на 6,7 млрд тенге
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус