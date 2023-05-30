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    Монополист нарушил права 1600 предпринимателей в Атырау

    30 Мая 2023, 23:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау монополист - КГП «Атырау су арнасы» - более двух лет создавал административные барьеры предпринимателям, нарушив права 1600 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы Атырауской области, в ходе проверки по жалобам предпринимателей выяснилось, что КГП «Атырау су арнасы» необоснованно разделило одну услугу водоотведения и водоснабжения на четыре самостоятельные услуги, регламентировав это собственными актами.

    В результате этого, вместо 28 дней срок оказания услуги возрастал до нескольких месяцев, а в отдельных случаях – до года. За 2020-2022 годы подобным образом получили услуги более 1600 предпринимателей, чьи права были нарушены.

    Проблема решилась после вмешательства Антикоррупционной службы Атырауской области, которая пресекла незаконные действия монополиста.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область
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