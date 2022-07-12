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    Мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря усилят из-за появления тюленя на берегу

    12 Июля 2022, 20:34

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Кадры с тюленем, который грелся на берегу моря в Актау, прокомментировали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «11 июля каспийский тюлень вышел на берег пляжа в городе Актау. Животное около 40 минут грелось на солнце, после чего вернулось в воду и уплыло. Животное выглядело здоровым и не имело каких-либо увечий. Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря», - сказано в сообщении министерства.

    С 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК). За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных предусмотрена уголовная ответственность и нарушитель наказывается штрафом до 3000 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Кроме того, статьей 316 УК РК предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Видео Мангистауская область Регионы Казахстана Животные Природа Каспийское море
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