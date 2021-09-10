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    Монгольские эксперты в Улан-Баторе обсудили Послание Президента народу Казахстана

    10 Сентября 2021, 14:37

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Монголии провели брифинг, посвящённый Посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В мероприятии приняли участие эксперты и журналисты СМИ Монголии.

    Посол Казахстана в Монголии Жалгас Адилбаев подробно осветил основные пункты Послания и инициативы Главы государства, направленные на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности системы здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

    По его словам, в Послании содержится глубокий социально-экономический, экологический и политический анализ влияния возникших глобальных и внутренних угроз и вызовов для Казахстана, дана их оценка, намечены пути и конкретные меры и механизмы преодоления проблем.

    Послание Президента РК вызвало живой интерес со стороны монгольских журналистов и экспертов, отметивших, что оно, в первую очередь, конкретизирует этапы развития Казахстана в постпандемический период.

    Наряду с этим, Ж. Адилбаев информировал участников брифинга о том, что в этом году Казахстан отмечает 30-летие независимости страны, и все эти годы Казахстан стремится проводить политику межэтнического согласия и интеграции, устойчивого экономического роста.

    Посол подчеркнул, что Казахстан активно участвует в многостороннем сотрудничестве по предотвращению конфликтов и противодействию новым вызовам, таким как терроризм и насильственный экстремизм. Акцентирована инициатива по трансформации Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную международную организацию.

    Кроме того, Посол Казахстана вкратце рассказал о реализуемых политических реформах в стране, инициированных Президентом К. Токаевым в части защиты прав человека и дальнейшей демократизации общества в соответствии с концепцией «слышащего государства».

    По итогам брифинга состоялся интерактивный обмен мнениями касательно развития казахстанско-монгольских отношений.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Монголия Международная деятельность РК Послание Президента-2021
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