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    Момент отделения поврежденного корабля «Союз МС-22» от МКС и приземления покажут в прямом эфире

    28 Марта 2023, 15:35

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 марта запланирована расстыковка беспилотного корабля «Союз МС-22» от Международной космической станции (МКС) и его приземление в степях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Моменты расстыковки и отчаливания корабля «Союз МС-22» от МКС, а также приземления в заданном районе будут транслироваться в прямом эфире, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    Прямая трансляция расстыковки корабля от МКС будет доступна на сайте и в социальных сетях Роскосмоса с 15 часов 40 минут по времени Астаны.

    В течение последующих полутора часов произойдет включение двигателя «Союза МС-22» на торможение для сведения с орбиты, ожидается дальнейшее разделение его на отсеки, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы и раскрытие основного парашюта.

    С этого момента, в 17 часов 20 минут по времени Астаны, на этих же ресурсах состоится второе прямое включение - момента приземления спускаемой капсулы космического корабля «Союз МС-22».

    Приземление спускаемого аппарата планируется в 17:45 в 147 км юго-восточнее города Жезказгана.

    На корабле возвратят на Землю 218 кг грузов. Среди них оборудование, которое необходимо для анализа произошедшей нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22», а также для его повторного использования.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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