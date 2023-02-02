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    Молодые талантливые люди с инвалидностью нуждаются в господдержке – Хасан Исраил

    2 Февраля 2023, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Молодые талантливые люди с инвалидностью нуждаются в государственной поддержке. Об этом сообщил председатель Национального Дельфийского жюри в номинации «Жестовое пение», сурдопереводчик «Хабар 24» Хасан Исраил на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жестовый язык является ключевым инструментом общения людей с нарушением слуха. К сожалению, существует перекосы в использовании его в процессе обучения детей. И это замечательно, что в Дельфийских играх развивается номинация «Пение на жестовом языке». Я, как председатель жюри в данной номинации, и мои коллеги ратуем за чистый, корректный жестовый язык. Поэтому так важны мастер-классы и обучающие программы Дельфийского комитета – как для конкурсантов, так и для педагогов-постановщиков жестов. Жестовая песня – это полноценное направление в искусстве, красота которого еще мало оценена нашим зрителем. А между тем, это целая индустрия в «особенном» мире, и ее популяризация является важным элементом развития инклюзивного творчества», – сказал Х. Исраил.

    Спикер также отметил, что государство, вкладывая средства в развитие спорта и искусства, улучшая при этом имидж страны, иногда забывает о людях с ограниченными возможностями, которые нуждаются в поддержке. В развитии искусства для инвалидов могли бы принимать участие и меценаты.

    Х. Исраил подчеркнул, что поддержка молодых людей с инвалидностью является показателем развития любого государства. Молодые и талантливые люди с ограниченными возможностями очень нуждаются в государственной поддержке.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Общество Молодежь
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