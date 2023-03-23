Молодоженов с бракосочетанием поздравили на Наурыз в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 22 марта в Таразе с размахом отпраздновали «Ұлыстын ұлы күні» (Великий день народа). Красочные театрализованные представления с национальными играми, выставками и концертной программой развернулись на территории историко-культурного комплекса «Древний Тараз» и в Парке Первого Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таразцы в этот день собрались в историко-культурном комплексе «Древний Тараз», многие были в национальных костюмах. Народные гулянья, щедрый дастархан, наурыз-коже, бауырсаки и сладости в красочных юртах - были все привычные атрибуты Наурыза. Здесь же развернулась выставка народно-прикладного искусства с участием ремесленников областного центра.

Для детей организовали соревнования по национальным играм - асык ату, тогыз кумалак, борьба, а также выставку робототехники. В специальной фотозоне детям можно было сфотографироваться с героями любимых сказок и мультфильмов.

«Новый год всегда связывают с надеждами на лучшее, с построением новых планов, исполнением самых заветных желаний, - обратился к гостям праздника аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - В минувшие выходные в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. В очередной раз жамбылцы проявили гражданскую сплоченность, единство и сделали свой выбор за будущее страны, за будущее наших детей. Казахстан стоит на пути позитивных перемен. И только вы, рядовые граждане, проявляя активную гражданскую позицию, способны их совершить».

Наш общий дом – Казахстан, подчеркнул глава региона, и свыше 19 миллионов его граждан, представители разных этносов, встречают Наурыз мейрамы успехами и достижениями.

«Наурыз – это праздник весеннего обновления, единства человека с природой. В начале месяца в Жамбылской области стартовал двухмесячник по санитарной очистке. Каждые выходные наши граждане принимают активное участие в благоустройстве и озеленении населенных пунктов, в экологических акциях, что, несомненно, радует. Наурыз – это праздник плодородия. В районах стартовали весенне-полевые работы. Учитывая, что зима в этом году была многоснежной, аграрии рассчитывают получить хороший урожай. Наурыз – это праздник надежды, добра и созидания. В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, добра и счастья!» - пожелал аким области согражданам.

В ходе празднования глава региона поздравил молодоженов с бракосочетанием. Аксакал Аманжол Дурали дал бата и пожелал счастья молодоженам, поздравил всех с праздником.

Праздничные мероприятия прошли во всех 11 территориальных округах Тараза. На окраинах областного центра побывал этнокараван «Наурыз жаршысы». Для жителей массивов Кайнар, Барысхан, Хамукат, Кумшагал, Шолдала, Колтоган, Арай, Сахзавод подготовили концертную программу.

В дни Наурыз мейрамы в Таразе проходят массовые спортивные мероприятия на 35 мини-футбольных полях (дартс, армрестлинг, асык ату, перетягивание каната, прыжки в длину с места, национальные виды спорта).