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    Молодежная сборная Казахстана узнала соперников в отборе на Евро-2025

    2 Февраля 2023, 22:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2025 среди молодежных сборных, который состоится в Словакии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По итогам жеребьевки казахстанская «молодежка» попала в отборочную группу B, где ее соперниками станут команды из Мальты, Венгрии, Шотландии, Бельгии и Испании.

    За выход в финальную стадию молодежного Евро-2025 поборются 15 команд. Сборная Словакии сыграет в финальной стадии на правах хозяев.

    Матчи квалификации пройдут с марта 2023-го по ноябрь 2024 года. Победители групп и три лучших команды, занявшие вторые места (без учета результатов против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию.

    Шесть оставшихся обладателей вторых мест разыграют три последние путевки в стыковых матчах - они пройдут в ноябре следующего года.


    Фото: kff.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Футбол
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