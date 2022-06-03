Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Молодежь сможет быть избранной  – Максим Рожин о референдуме

    3 Июня 2022, 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный журналист и общественник, член Национального совета общественного доверия Максим Рожин объездил ряд регионов, чтобы пояснить местным жителям, какие поправки и изменения внесут в Конституцию. По его словам, казахстанцев волнует не масштаб и важность референдума, а приземленные личные вопросы: как изменения повлияют на них, что они дадут. Об этом он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

    До референдума осталось всего два дня. Одна из завершающих встреч с целью информирования населения прошла в стенах Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и член Национального совета общественного доверия Максим Рожин ответили на интересующие вопросы студентов.

    «Встречу организовывает ректорат ЕНУ. Мы рассказывали об обсуждаемых изменениях, которые внесут в Конституцию. Один студент задал очень хороший вопрос: «Что конкретно получит молодежь от этого?Это приземленный вопрос. Сколько уже встреч таких прошло, всех волнует не масштаб и важность, а приземленные вопросы: как изменения повлияют на меня, что они дадут? Лично я говорю о том, что сейчас молодежь может участвовать в выборах и быть избранной. Они получат возможность проявлять свою активность, даже если не состоят в партии. Появляется возможность найти в регионах активных ребят, которые нигде не представлены. До этого они обязательно должны были идти в партию, где-то зарегистрироваться. Сейчас этого не будет. Это большое подспорье для активной молодежи», - сказал известный журналист.

    Максим Рожин объездил ряд регионов, в том числе побывал в Кызылорде, Шымкенте, Таразе.

    «За изменениями в Конституцию последуют изменения в законах. В этих законах заложено то, что касается деятельности как в партиях, так и в политическом, экономическом, социальном поле. Я проводил встречу с педагогами в регионах. Они, допустим, в курсе, уже изучили. Молодежь не интересуется изменениями по пунктам, их интересуют простые, насущные проблемы, которые сейчас есть, как будут решать их. То есть, они заинтересованы не самим процессом, а предметом: как решится вопрос трудоустройства, жилья, их участия в политическом поле», - добавил спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Конституция Молодежь Реформы Токаева Новый Казахстан Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски