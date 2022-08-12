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    • Молодежь мало знает об электронной бирже труда - Тамара Дуйсенова

    12 Августа 2022 19:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова назвала основные проблемные вопросы Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге по итогам рабочей поездки в регион Т. Дуйсенова отметила, что на встрече с предпринимателями обсуждали дефицит квалифицированной рабочей силы.

    «Встретилась с молодежью. Есть проблема неинформированности. Показали им электронную биржу труда, которая работает с 2018-го года, оказалось, что многие о ней не знают. Мы молодежи говорим о том, что работу они должны искать не у работодателей и в центре занятости, а на бирже. Нам совместно нужно проработать вопрос, чтобы она была доступной и молодежь могла получить соответствующую информацию. Не знакомо население с мерами господдержки», - сказала Т. Дуйсенова.

    Еще одна проблема: соответствие квалификации переселенцев потребностям региона.

    «Много хороших вопросов задали представители неправительственных организаций, связанных с межведомственной интеграцией по оказанию услуг. Например, для детей с ограниченными возможностями. Молодой человек на встрече поднял вопрос о том, что он не может поменять индивидуальную программу реабилитации (ИПР) в зависимости от потребности. Он начал ходить, ему не нужна коляска, нужны другие виды компенсаторных средств. ИПР делается на год и только после этого времени можно поменять. Над этим вопросом тоже будем работать. Не всегда мы можем увидеть проблему, которая есть в регионе. Все проблемы нужно поднимать, активно взаимодействовать с организациями, которые работают с ними на местах», - подчеркнула Т. Дуйсенова.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Минтруда РК #Общество #Молодежь #Трудоустройство
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