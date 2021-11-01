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    Молодежь Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана обсудила достижения за годы независимости

    1 Ноября 2021, 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь стран Центральной Азии встретились в рамках онлайн-конференции на тему «30-летие Независимости: новое поколение – энергия развития – национальный успех». Организаторами встречи выступили представители Молодежного крыла «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Текущий год является значимым для ряда стран в связи с 30-летним юбилеем Независимости. По этому поводу представители молодежи Узбекистана, Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, Молодежного общественного совета Республики Кыргызстан и Молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» обсудили достижения за годы независимости стран.

    Кроме того, во встрече приняли участие республиканские молодежные организации Казахстана, а именно Ассоциация «Болашак», ОФ «Лига волонтеров», Волонтерское движение Біз біргеміз!», Альянс студентов Казахстана, «Жарасым» при АНК и Конгресс молодежи Казахстана.


    Председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев отметил о том, что сегодняшняя встреча посвящена именно молодому поколению независимости,

    «На прошлом съезде Молодежного крыла «Jas Otan» Председатель нашей партии, Первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев обозначил три основные ценности, необходимые молодежи – это здоровье, образование, воспитание. Хотелось бы отметить, что именно данные ценности должна преследовать не только казахстанская молодежь, но молодые люди со всего мира. Потому что именно они будут продвигать наши страны вперед. В связи с этим, мы пригласили на сегодняшнюю встречу представителей братских стран: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, чтобы напомнить еще раз молодежи о важности и значимости независимости», - сказал председатель «Jas Otan».

    Председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана Шавкат Зайниддинов в своей речи отметил важность служения молодежи своей Родине.


    «Это большое благо, что наши братские страны могут по праву гордиться своими молодыми гражданами. Молодежь особенно должна осознавать всю полноту ответственности за свой народ и будущее страны. От качества знаний и самоотверженного труда молодых граждан будет зависеть, станут наши страны известными и уважаемыми державами или, образно выражаясь, наш локомотив «сойдет с рельсов» на периферию мирового развития, что будет равнозначно потере независимости», - сказал Шавкат Зайниддинов.


    Первый заместитель председателя комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, первый заместитель председателя Союза молодежи Таджикистана Назарзода Ризо Шоди поделился своим мнением о важности сотрудничества молодежных организаций.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Нур Отан Молодежь 30 лет Независимости
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