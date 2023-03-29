Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Молодежь должна привнести в общество новые ценности – Касым-Жомарт Токаев

    29 Марта 2023, 10:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поддержка молодежи всегда была в фокусе моего внимания. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, поддержка молодежи всегда была в фокусе моего внимания. Я постоянно подчеркиваю, что именно прогрессивно мыслящие, образованные молодые люди должны работать в органах власти», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что активно вовлекать подрастающее поколение в государственные дела – это важнейшая задача.

    «Молодежь должна привнести в общество новые ценности. Многие молодые кандидаты, объединившись в ходе предвыборной кампании, создали свой блок. Самые активные его участники прошли в состав Парламента и маслихатов. Таким образом, представительные органы власти пополнились новой плеядой политиков. Молодежь должна оценивать это как уникальную возможность работать на благо страны», - добавил Президент.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане стартовал проект по развитию молодежного предпринимательства в селах
    Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров
    Конституционный Суд по обращению Президента проверил конституционность Социального кодекса
    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров