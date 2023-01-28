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    Молодежь активно привлекают на госслужбу в Костанайской области

    28 Января 2023, 22:46

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечается высокий уровень качественно-кадрового состава госслужащих. Однако молодых в общей численности госслужащих - всего чуть более 17%. На привлечении молодежи в госслужбу намерены акцентировать внимание в департаменте Агентства по делам госслужбы по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал руководитель ведомства Асхат Искендиров, в области функционируют 649 госорганов, в которых трудятся свыше 5,2 тысячи человек.

    «Наблюдается высокий уровень качественно-кадрового состава. Высшее образование имеют 92% служащих, средний стаж на госслужбе - 10,8 лет, а средний возраст госслужащих составил 40,5 лет. При этом, доля молодых госслужащих в возрасте до 29 лет составила 17,4% (856 человек). В целях привлечения молодежи на госслужбу проведено 82 мероприятия в виде профориентационных встреч со студентами ВУЗов и СУЗов, 217 встреч с учащимися 10-11 классов. Мероприятия организованы в рамках реализуемых проектов «Моя профессия - государственный служащий», «Управление талантами» и «Школа молодого государственного служащего», - проинформировал Асхат Искендиров.

    Также в целях передачи институциональной памяти реализуется проект «Онлайн наставник», в рамках которого ветераны госслужбы передают свой опыт. Кроме этого, 16 молодых служащих реализовали возможности программы «С дипломом в село».

    В целом, в Костанайской области в 2022 году по линии госслужбы реализовано 16 проектов: по линии стажировки служащих «Кәсіби аппарат – білікті маман», «Моя профессия - государственный служащий», «Сәтті бастама», «Управление талантами», «Карьерная карта должностного перемещения госслужащих», «Час кадровика», а также областной дебатный турнир «DEBATECUP».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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