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    Молния попала в резервуар с дизтопливом на АЗС Шымкента

    14 Мая 2023, 09:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте разряд молнии попал в подземный резервуар на одной из АЗС города, в котором имелось 11 тонн дизтоплива. Произошло задымление ГСМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

    В дежурно-диспетчерскую службу «101» ДЧС города Шымкента 12 мая в 18-57 поступило сообщение о том, что разряд молнии попал в резервуар АЗС.

    «Инцидент произошел в районе Туран по ул. Байтурсынова, возле кафе «Ладушки» на АЗС «ТS». В подземный резервуар, общей емкостью 23 тонн, внутри которой имелось 11 тонн дизельного топлива, попал разряд молнии, произошло задымление ГСМ. Открытого горения не было, в целях защиты от возгорания дизельного топлива была произведена проливка пеной и охлаждение цистерны. В 19-10 была завершена работа по проливке данного резервуара. Пострадавших нет», - сообщила группа по связям с общественностью ДЧС г. Шымкента.

    На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС города Шымкента.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Шымкент
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