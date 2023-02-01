Молдир Абдуалиева назначена руководителем пресс-службы Министерства культуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молдир Абдуалиева назначена руководителем пресс-службы-официальным представителем Министерства культуры и спорта РК.

Ранее она возглавляла пресс-службу министерства образования и науки РК, пресс-службу министерства просвещения РК.

С мая 2015 г. по май 2018 г. работала продюсером республиканского телеканала Первый канал «Евразия».

С мая 2018 г. по май 2021 г. являлась журналистом и ведущей республиканского телеканала «Atameken Business».

Родилась в 1994 году в г.Астана (Акмола).

Владеет казахским, русским, турецким и английским языками.

Имеет ведомственную и государственную награды: «Ақпарат саласының үздігі», «Құрмет грамотасы» от имени Президента РК.





Фото:gov.kz