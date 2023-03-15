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    Могут ли сотрудники пенсионного возраста продолжать работать

    15 Марта 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала возможность продолжения работы сотрудниками пенсионного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно Трудовому кодексу, мы дали возможность работодателям самим определиться продолжать трудовой договор или не продолжать в зависимости от опыта работы этого человека. Очень многие работодатели оставляют таких работников на прежней должности с той же заработной платой», - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Сената.

    По ее словам, Минтруда не препятствует такой возможности.

    «Плюс они будут получать пенсионные выплаты, представленные республиканским бюджетом. Да, в отдельных случаях это могут быть лица, которые хотят продолжать работу в связи с тем, что необходимо для их семейного бюджета. То есть, мы не препятствуем работе. Это выбор самого человека», - отметила Тамара Дуйсенова.

    Министра также спросили, планирует ли она продолжать работу по достижении пенсионного возраста.

    «Если мой опыт нужен будет, я бы продолжила работу. Если мой опыт не нужен, то тогда, конечно, я тоже буду находиться на пенсии. Буду получать пенсионные выплаты», - ответила Т. Дуйсенова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минтруда РК Пенсия
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