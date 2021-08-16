Могут ли казахстанцы продать дом, купленный на пенсионные накопления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, казахстанцы часть пенсионных накоплений могут потратить на покупки дома или лечение. В этой связи население волнует вопрос, можно ли продать или подарить дом, купленный на пенсионные накопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этот вопрос ответила пресс-секретарь АО «Отбасы банк» Жанар Жолтаева.

«Есть такое требование, что граждане, которые приобрели дом на пенсионные накопления, не могут его продать до 5 лет. Это требование было введено, чтобы избежать обналичивания средств в пенсионных накоплениях, избежать спекуляций и необоснованного роста цен на жилье. То есть, если после 23 января текущего года будет оформлен ипотечный займ со сроком погашения более 5 лет и в качестве первого взноса будет использована единовременная пенсионная выплата, то не разрешается продавать жилье. Однако в случае, если срок погашения ипотечного займа занимает 5 лет и менее, тогда можно продать дом. Также, если первый взнос за жилье погашается личными средствами заявителя, остальное частично через ипотеку, используя пенсионные накопления, то собственник жилья имеет право на продажу квартиры. Помимо продажи, можно подарить дом близким», - пояснила Жанар Жолтаева.

По ее словам, при расходовании части пенсионных накоплений возраст человека не имеет значения. Главное, чтобы он достиг совершеннолетия.

«В связи с карантином, чтобы не допустить скопления людей в банке, вся работа проводится в онлайн формате. Поэтому была запущена специальная платформа для получения выплаты пенсионных накоплений. То есть, все процессы, начиная с подачи заявки, оформления, внесения личных данных, осуществляются через сайт в режиме онлайн, находясь у себя дома», - добавила она.



