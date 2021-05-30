Могут ли казахстанцы получать медуслуги в любой поликлинике бесплатно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ляззат Шоманова ответила, можно ли получать бесплатно медуслуги в любой поликлинике без прикрепления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы прикреплены к какой-то частной поликлинике, то другие клиники, где вы не прикреплены, вам оказывать услуги не обязаны, потому что прикрепление несет одинаковую функцию, как для частных, так и для государственных. Если частная клиника прикрепила вас, то за вами идут ваши деньги», - ответила она.

Ляззат Шоманова также ответила, что делать, если в вашей поликлинике отсутствуют некоторые виды медуслуг.

«В таком случае, вы можете пожаловаться. Такая позиция недопустима. Вы должны знать свои права на получение медпомощи в полном объеме. Если вы прикреплены к этой поликлинике и если вы оплачиваете взнос, то кроме средств ГОБМП, на вас рассчитаны средства Фонда медстрахования в виде оказания всех консультативно-диагностических услуг, если будет надобность, всех стационарных услуг и высокотехнологической медпомощи. Если же вам эти услуги не предоставляют, то это грубое нарушение ваших прав», - заявила она.

По ее словам, поликлиника, которая прикрепила человека, должна полностью отвечать за него.

«Если вы обратились к врачу и у вас плановая проверка, то он вас может направить к разным специалистам, потребовать анализы. К примеру, вам назначили 10 анализов, из них только 5 может быть у них в поликлинике, а другие 5 видов - в других частных клиниках. В таком случае врач вам должен дать направление, тогда вы проходите бесплатные анализы. Но здесь такой момент, в начале года главные врачи медучреждении должны подписать договора с другими клиниками, чтобы их пациенты могли обратиться к ним за анализами бесплатно», - отметила она.

Спикер также подчеркнула важность прикрепления.

«Здесь важно, чтобы этот пациент был прикреплен к этой поликлинике, а то бывают случаи, когда пациентов переприкрепляют к другим поликлиникам и сам пациент об этом не знает и узнает об этом только тогда, когда он обращается за медпомощью в поликлинику. Поэтому, прежде чем пойти в поликлинику, он должен об этом уточнить. Здесь поликлиники перетягивают к себе пациентов, зная, что за каждым из них идут деньги, но это нарушение. Без согласия пациента нельзя переприкреплять», - заявила она.

Кроме того, она ответила, что делать пациенту, если он заболел, находясь в другом городе.

«Если вы заболели в другом городе, если это экстренная ситуация, то вам помощь окажут бесплатно. Если это плановая, то, лучше обратиться в свою поликлинику», - добавила спикер.