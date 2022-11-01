Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Модуль «Мэнтянь» состыковался с орбитальной станцией Китая

    1 Ноября 2022, 07:29

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Лабораторный модуль «Мэнтянь» состыковался с орбитальной станцией КНР, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Стыковка второго лабораторного модуля «Мэнтянь» с базовым модулем «Тяньхэ» осуществлена во вторник, 1 ноября в 04:27 по пекинскому времени.

    После состыковки «Мэнтянь» конфигурация станции из трех модулей будет напоминать «Т»-образную форму.

    Как ранее сообщалось, запуск модуля осуществлен в понедельник с космодрома Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая с помощью ракеты «Чанчжэн-5В».

    Согласно сообщению управления пилотируемых полетов КНР (CMSA), запуск лабораторного модуля «Мэнтянь» означает переход на завершающую стадию строительства первой национальной космической орбитальной станции «Тяньгун» (Небесный дворец).

    Запуск модуля «Мэнтянь» стал 25-м по счету с начала старта программы пилотируемой космонавтики в 1992 году.

    Орбитальная станция находится на высоте 400 км и прослужит более 10 лет. Ожидается, что она заработает в штатном режиме к концу текущего года.


    Фото: news.cn

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Освоение космоса Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Китае
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
    NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»
    Китайские индексы выросли после встречи лидеров КНР и США
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров