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    Модернизировать Экибастузскую ТЭЦ точно в срок поручил Президент

    19 Апреля 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить своевременную модернизацию ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Модернизация Экибастузского энергоузла – очень важный вопрос. Это приоритетная задача. Правительство с акиматом должны обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1, строительство двух новых блоков ГРЭС-2», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

    Глава государства подчеркнул, что это проекты странового масштаба.

    «Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок. Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо», - добавил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экибастуз ТЭЦ
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