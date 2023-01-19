Модернизировать девять автомобильных и один железнодорожный пункт пропуска намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства доложил о проводимой работе по модернизации таможенной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По модернизации таможенной инфраструктуры планируется модернизация 9 автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр уточнил, что стоимость проекта составляет 149 млрд тенге, подписано рамочное соглашение между правительствами РК и КНР о предоставлении КНР льготного кредита (ЗРК от 18.05.19 г. 257-VI).

«По 9 объектам уже начаты строительно-монтажные и мобилизационные работы. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 8 раз и сократить время прохождения», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее он сообщил, что в Казахстане планируют увеличить доходы на 3,7 трлн тенге.

«В прошлом году по этому показателю мы достигли рекордного роста. В этом году задача еще более амбициозная - увеличение доходов на 3,7 трлн тенге. Активизируем работу по сокращению теневой экономики и совершенствованию налогово-таможенного администрирования», - сказал Ерулан Жамаубаев.

