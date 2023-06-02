Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Модернизацию более 900 км инженерных сетей проведут в Актау

    2 Июня 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 2026 года в Актау проведут модернизацию более 900 км инженерных сетей. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами до 2026 года планируется провести модернизацию 919 км инженерных сетей, то есть водопровода, канализации, отопления в 25 микрорайонах Актау с разделением на 5 зон.

    На сегодняшний день разрабатываются вопросы финансирования 19 проектов, общая стоимость по 1 этапу - 20,4 млрд тенге. Из них по водопроводу - 6 проектов, по канализационному трубопроводу - 6 проектов, по канализационным очистным станциям - 6 проектов, по теплоснабжающим сетям - 1 проект.

    «В этом году начата реконструкция тепловых сетей в микрорайонах 3а, 3б и больничный городок Актау, будут модернизированы инженерные сети общей протяженностью 10,2 км. Для этого из республиканского бюджета выделено 3,3 млрд тенге, определен подрядчик. Работы по обновлению остальных микрорайонов будут проводиться поэтапно», - сказал глава региона Нурлан Ногаев.

    Ранее сообщалось, что Мангистауская область планирует принять в этом году более 320 тысяч туристов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЖКХ Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Как ремонтируют водопроводные сети в Петропавловске
    Должников по отоплению отключат от горячей воды в Алматы
    Сразу четыре монополиста подали заявки на повышение тарифа в СКО
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге