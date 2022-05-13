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    Модернизацию 25 котельных проведут в Актобе к новому отопительному сезону

    13 Мая 2022, 05:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Итоги отопительного сезона и подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду обсудили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, отопительный сезон в регионе прошел в стабильном режиме. Однако были перебои в теплоснабжении жителей района Авиагородок города Актобе. Этот вопрос будет решен в текущем году с вводом новой котельной в данном районе. По информации АО «Aqtobe su-energy group», котельную введут в эксплуатацию до начала нового отопительного сезона.

    В целом, в ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов, коммунальными предприятиями регионами планируется провести текущий и капитальный ремонт, модернизацию 25 котельных, 262,6 километров тепловых сетей, 32,6 километров водо-канализационных сетей, 82,4 километров электрических сетей.

    «Необходимо держать на особом контроле подготовку энергопредприятий к предстоящему отопительному сезону», - поручил аким области Ондасын Уразалин ответственным госорганам.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ЖКХ Акимат Отопительный сезон
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