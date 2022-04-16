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    Мобильный интернет подключат во все села Актюбинской области к 2025 году

    16 Апреля 2022, 04:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Обеспечить качественным мобильным интернетом все села Актюбинской области к 2025 году пообещал руководитель управления цифровых технологий Асет Отарбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Асета Отарбаева, в 2020-2021 годах в 100 населенных пунктах региона был проведен мобильный интернет стандарта 3G, в том числе в 26 - по спутниковой связи.

    «В Актюбинской области насчитывается 315 населенных пунктов. На сегодня ведутся работы, до конца года планируется переход со спутниковой связи на наземные линии, что обеспечит качественным интернетом. В начале февраля в соцсетях появился резонансный материал о плохом качестве мобильного интернета в селе Шенбертал Иргизского района. Нами была проведена работа, мы выявили возможности для решения проблемы и перехода на качественный интернет, отхода от спутника на наземные линии. В течении трех месяцев планируется переход сел Шенбертал и Жаныс би на качественный интернет», - сказал А. Отарбаев.

    Требуется дополнительное покрытие 16 населенных пунктов, которые принимают сигналы базовых станций соседних населенных пунктов. Они включены в список, где требуется обеспечение мобильным интернетом.

    «В селе Жеруйек в этом году планируется проведение качественного мобильного интернета. Село находится в 18 километрах от города в Алгинском районе, там никогда не было интернета. Перспектива села высокая и мобильный оператор обещал установить там базовую станцию. Работа большая ведется, за каждое село нужно бороться, доказывать, что там необходим интернет. До 2025 года каждый человек в Актюбинской области будет обеспечен качественным интернетом», - сказал А. Отарбаев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Интернет Связь, ТВ, IT Регионы Казахстана Цифровой Казахстан Технологии
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