Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мобильные сервисы и приложения могут обязать «говорить» на казахском языке

    24 Мая 2022, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан может ввести новое требование к мобильным приложениям и сервисам, которыми пользуется большинство казахстанцев. Это требование может обязать разработчиков добавлять в меню казахский язык. Но пока оно остается на стадии обсуждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данном этапе мы рассматриваем такие требования к сервисам, которые работают у нас, будь то 2ГИС или Яндекс. Если они хотят работать в нашей экономике, то мы делаем такое предложение – ввести казахский язык. Мы это обсуждаем. С другой стороны, если вводить требования законодательно, то, к примеру, Instagram или другая социальная сеть в случае отсутствия версии на казахском языке, будет закрываться. И завтра со стороны населения возникнет другой вопрос: почему мы ее закрыли? Так что это сложный вопрос, но мы будем его постепенно прорабатывать», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на встрече с жителями Актюбинской области.

    Опережая другой вопрос, почему Казахстан не может сам производить такие продукты, министр подчеркнул, что для этого нужны квалифицированные IT-специалисты, соответствующая экосистема и условия для работы. На данном этапе в стране существует международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, где участники освобождены от уплаты налогов. Также запущена программа финансовой поддержки школ программирования Tech orda. Но этого недостаточно. Над созданием цифровой экосистемы предстоит еще поработать, в том числе по развитию венчурных капиталов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Актюбинская область Интернет Регионы Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая