Мобильные сервисы и приложения могут обязать «говорить» на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан может ввести новое требование к мобильным приложениям и сервисам, которыми пользуется большинство казахстанцев. Это требование может обязать разработчиков добавлять в меню казахский язык. Но пока оно остается на стадии обсуждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данном этапе мы рассматриваем такие требования к сервисам, которые работают у нас, будь то 2ГИС или Яндекс. Если они хотят работать в нашей экономике, то мы делаем такое предложение – ввести казахский язык. Мы это обсуждаем. С другой стороны, если вводить требования законодательно, то, к примеру, Instagram или другая социальная сеть в случае отсутствия версии на казахском языке, будет закрываться. И завтра со стороны населения возникнет другой вопрос: почему мы ее закрыли? Так что это сложный вопрос, но мы будем его постепенно прорабатывать», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на встрече с жителями Актюбинской области.

Опережая другой вопрос, почему Казахстан не может сам производить такие продукты, министр подчеркнул, что для этого нужны квалифицированные IT-специалисты, соответствующая экосистема и условия для работы. На данном этапе в стране существует международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, где участники освобождены от уплаты налогов. Также запущена программа финансовой поддержки школ программирования Tech orda. Но этого недостаточно. Над созданием цифровой экосистемы предстоит еще поработать, в том числе по развитию венчурных капиталов.