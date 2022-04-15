Мобильные переводы в благотворительных целях не будут проверять

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Минфина РК пояснили, подлежит ли проверке благотворительная деятельность, осуществляемая через мобильные переводы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благотворительные переводы должны проходить через какие-либо счета. Если это благотворительный фонд, то он должен открыть счет на юридическое лицо и, соответственно, на него будут поступать денежные средства», - сказал руководитель управления государственных услуг Комитета госдоходов Владлен Балан.

Вместе с тем, он ответил на примере, что делать в случае, если родители или родственники открывают счет на лечение ребенка.

«Это будет основанием для того, чтобы исключить (из контроля - прим. авт.) этих лиц. Конечно, если такие факты будут, то это предусмотрено в рамках отработки. Действительно, если родители собирают на лечение ребенка, эти факты будут учтены и они будут освобождены от этого», - отметил Владлен Балан.

«Если родители просто предоставят объяснение, что собирали средства, и расходование этих средств тоже будет прозрачным, и они будут перечислять за медицинские услуги, предоставив подтверждающие документы, вопросов не будет», - добавил он.

По его словам, все сборы должны проходить через благотворительные организации.

«Я думаю, что ни одна организация не отказывает людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, чтобы организовать сбор», - сказал Владлен Балан.

Также спикер пояснил, могут ли взять под контроль блогеров, которые проводят различные курсы и онлайн-уроки, собирая плату с помощью мобильных переводов.

«Блогеры осуществляют деятельность не просто так, это же по факту предпринимательская деятельность. Они должны регистрироваться как все остальные предприниматели. Если они не зарегистрированы как ИП, тогда подпадут под условия и им необходимо будет зарегистрироваться и платить налоги как всем остальным лицам», - пояснил представитель Комитета госдоходов.

Напомним, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разработал критерии по мобильным переводам физических лиц.